ÇYDD Eskişehir Şubesi’nden Diyanet’e tepki: “Kadınlara kıyafet dayatılamaz”

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Eskişehir Şube Başkanı Sevgi Akmen, Diyanet İşleri Başkanlığının bu haftaki cuma hutbesinde kadınların giyimi üzerinden kullanılan ifadelere tepki gösterdi. Akmen, "Kadınların ne giyeceğine Diyanet karar veremez" dedi.

ÇYDD Eskişehir Şube Başkanı Sevgi Akmen, yaptığı açıklamada, hutbede kadınlara yönelik kullanılan ifadelere tepki gösterdi.

“Son dönemde cuma hutbelerinde alışkanlık haline gelen 'kadınlar üzerinden yapılan açıklamalara' bir yenisinin daha eklendiğini" belirterek, şunları kaydetti:

"Bu bağlamda son cuma hutbesinde kadınların giyimi üzerinden kullanılan ifadeleri büyük bir üzüntü ile karşılıyoruz. Kadınların giyim tercihi kendilerine aittir. Kadınlara kıyafet tarzı üzerinden yapılan dayatma asla kabul edilemez. Büyük bir kararlılıkla ifade ediyoruz ki kadınların ne giyeceğine Diyanet karar veremez.

Diğer yandan hutbenin devamında 'Ahlak ve edep ölçülerinin çiğnenmesine sessiz kalan herkes büyük bir vebal altındadır' denilerek kadınlar hedef gösterilmektedir. Ne yazık ki bu ifadelerle bazı kesimlere cesaret verilmektedir. Yaşanmasını hiç istemediğimiz bazı olaylara kapı aralanmaktadır. ÇYDD Eskişehir Şubesi olarak laik bir ülkede kadınların giyimi üzerinden baskı kurulmasını kabul etmiyoruz. Çağdaş değerleri benimseyen kadınlarımız özgür iradeleriyle kendi yaşam tarzları ve giyim kuşamları ile ilgili tercihlerini yapacak bilince sahiptir. Diyanet aracılığıyla kadınlarımızın özgürlüklerine müdahale edilemez.”