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ÇYDD Eskişehir Şubesi’nden Diyanet’e tepki: “Kadınlara kıyafet dayatılamaz”

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Eskişehir Şube Başkanı Sevgi Akmen, Diyanet İşleri Başkanlığının cuma hutbesinde kadınların giyimi üzerinden kullanılan ifadelere tepki gösterdi. Akmen, "Kadınların ne giyeceğine Diyanet karar veremez" dedi.

Güncel
  • 04.08.2025 18:43
  • Giriş: 04.08.2025 18:43
  • Güncelleme: 04.08.2025 18:48
Kaynak: ANKA
ÇYDD Eskişehir Şubesi’nden Diyanet’e tepki: “Kadınlara kıyafet dayatılamaz”
FOTOĞRAF: ANKA

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Eskişehir Şube Başkanı Sevgi Akmen, Diyanet İşleri Başkanlığının bu haftaki cuma hutbesinde kadınların giyimi üzerinden kullanılan ifadelere tepki gösterdi. Akmen, "Kadınların ne giyeceğine Diyanet karar veremez" dedi.

ÇYDD Eskişehir Şube Başkanı Sevgi Akmen, yaptığı açıklamada, hutbede kadınlara yönelik kullanılan ifadelere tepki gösterdi.

“Son dönemde cuma hutbelerinde alışkanlık haline gelen 'kadınlar üzerinden yapılan açıklamalara' bir yenisinin daha eklendiğini" belirterek, şunları kaydetti:

"Bu bağlamda son cuma hutbesinde kadınların giyimi üzerinden kullanılan ifadeleri büyük bir üzüntü ile karşılıyoruz. Kadınların giyim tercihi kendilerine aittir. Kadınlara kıyafet tarzı üzerinden yapılan dayatma asla kabul edilemez. Büyük bir kararlılıkla ifade ediyoruz ki kadınların ne giyeceğine Diyanet karar veremez.

Diğer yandan hutbenin devamında 'Ahlak ve edep ölçülerinin çiğnenmesine sessiz kalan herkes büyük bir vebal altındadır' denilerek kadınlar hedef gösterilmektedir. Ne yazık ki bu ifadelerle bazı kesimlere cesaret verilmektedir. Yaşanmasını hiç istemediğimiz bazı olaylara kapı aralanmaktadır. ÇYDD Eskişehir Şubesi olarak laik bir ülkede kadınların giyimi üzerinden baskı kurulmasını kabul etmiyoruz. Çağdaş değerleri benimseyen kadınlarımız özgür iradeleriyle kendi yaşam tarzları ve giyim kuşamları ile ilgili tercihlerini yapacak bilince sahiptir. Diyanet aracılığıyla kadınlarımızın özgürlüklerine müdahale edilemez.”

DİYANET'İN TEPKİ ÇEKEN CUMA HUTBESİDiyanet'in tepkiye konu olan cuma hutbesinde şu ifadelere yer verilmişti: "O halde, her işimizde olduğu gibi giyim kuşam ve mahremiyet konusunda da ölçümüz Allah’ın emirleri ve Peygamber Efendimiz (s.a.s)’in sünneti olmalıdır. Unutmayalım ki bedeni açıkta bırakan elbiseler, vücut hatlarını belli eden kıyafetler tarz ya da imaj değil Allah’ın emirlerini ihlal etmektir. Bazı sinema, dizi film, dijital mecralarda yapılan yayınlar ve reklamlar aracılığıyla normalleştirilmeye çalışılan çıplaklık, cesaret ve özgürlük değil, aile kurumuna yapılan bir saldırıdır. Uygunsuz kıyafetlerle toplumsal alanlarda, hele hele kurumsal özelliği olan mekânlarda bulunmak asgari ahlak kurallarına bile meydan okumaktır. Bu, çağdaşlık değil, ilkelliktir. Ahlak ve edep ölçülerinin çiğnenmesine sessiz kalan herkes büyük bir vebal altındadır. Çünkü neslimizin iffetini, edebini ve ahlakını korumak hepimizin ortak sorumluluğudur."
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