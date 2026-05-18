ÇYDD kurucusu Prof. Dr. Türkan Saylan ölümünün 17'nci yılında anıldı

Haber Merkezi

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) kurucusu Prof. Dr. Türkan Saylan, ölümünün 17'nci yıl dönümünde sevenleri ve Çağdaş Yaşam ailesi tarafından anıldı. Türkan Saylan'ın Zincirlikuyu'daki mezarı başında bugün yapılan anma törenine ÇYDD Genel Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yüksel, ÇYDD Yönetim Kurulu üyeleri, 80'i aşkın şubeden temsilciler ve öğrenciler katıldı.

Törende yapılan konuşmalarda Prof. Dr. Saylan'ın izinden yürünmeye devam edileceği vurgulanarak "Türkan Hocamız, hayatını çağdaş bir geleceğe adadı. Gençlerimizin laik ve bilimsel eğitime ulaşabilmeleri, geleceğe umutla bakabilmeleri için durmadan çalıştı. O hep bizimle" denildi. ÇYDD'den yapılan açıklamada "Türkan Saylan’ı sadece anmak yetmez! O'nun cesaretini, kararlılığını, vazgeçmeyen uğraşısını anlamak gerekir. Cumhuriyete adanmış bir ömrü, bilimin ışığıyla yürüyen bir iradeyi, eşitlik ve aydınlık için verilen o büyük uğraşıyı anlamak gerekir! Çünkü fikir ve eylem insanlarını salt anmak yetmez, onu anlamak, gelecek kuşaklara anlatmak ve yaşatmak gerekir. Efsane genel başkanımız Türkan Saylan’ın bedenen aramızdan ayrılışının 17. yıl dönümünde O’nu yalnızca anmıyor, O’nun izinde, anlayarak ve anlatarak ilerlemeye devam ediyoruz" denildi.