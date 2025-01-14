ÇYDD: Laik ve bilimsel eğitim ilkelerine dönün

Haber Merkezi

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD), Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde bir imam hatip ortaokulunda din kültürü dersine giren ilçe müftünün 12 yaşındaki kız öğrenciyi taciz ettiği iddiasına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "Eğitim kurumlarında yaşanan benzeri sorunlar, çocuklarımızın geleceğini tehdit etmekte, güven duygularını zedelemekte ve ruhsal olarak yaralanmalarına yol açmaktadır. Bu olayların tekrarlanmaması için her geçen gün uzaklaşılan laik ve bilimsel eğitim ilkelerine derhal geri dönülmeli; nitelikli ve erişilebilir eğitime ulaşma çabaları hızlandırılmalıdır. Eğitim kurumları her geçen gün daha güvensiz hale geliyor. ÇYDD olarak, kurumsal ilkelerimiz doğrultusunda bu konunun yakın takipçisi olacağız. Çocuklarımızın güvenliği, hepimizin sorumluluğudur."