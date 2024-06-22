ÇYDD’den Adalet Bakanı Tunç’a tepki: Laik devlette şeriat savunuculuğu yapılamaz!

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Diamond Tema hakkında başlatılan soruşturma üzerinden Adalet Bakanı Tunç'a tepki gösterdi. Şeriat düzenini verdiği örneklerle eleştiren konuşmacı Diamond Tema hakkında başlatılan soruşturmaya dikkat çekilen açıklamada, "Adalet Bakanı’nın görevi şeriatın korunması değildir, anayasa ve yasaların uygulanması, hukuk devletinin korunmasıdır" denildi.

HABER MERKEZİ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un, "Peygamberimizle ilgili kullanılan tahrik edici, çirkin ve provokatif ifadeler asla kabul edilemez" diyerek, Diamond Tema için yakalama kararı çıkarıldığını duyurmasına tepkiler sürüyor.

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nden (ÇYDD) yapılan açıklamada ise "35 yıldır sürdürdüğümüz laik Cumhuriyetin kazanımlarının korunması mücadelemizi artırarak devam ettireceğiz" denildi.

"Şeriat, dinin yorumlanarak siyasal ve kamusal bir rejim haline dönüştürülmesidir; her toplumda, her mezhepte, her tarikatta ayrı yorumlanan ve ayrı uygulanan ‘şeriatın’ günümüz çağdaş devlet ve toplum yapısında yeri yoktur ve olmayacaktır" ifadelerinin yer aldığı açıklama şöyle devam etti:

"ŞERİAT DEĞİL, HUKUK DEVLETİ KORUNMALI"

"Geçtiğimiz günlerde YouTube’da şeriat konusunun tartışıldığı bir yayın sonrasında, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç tarafından yapılan açıklamada, şeriat düzenini verdiği örneklerle eleştiren konuşmacı Diamond Tema hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı ve yakalama kararı çıkarıldığı kamuoyuna duyurulmuştur. Soruşturmanın başlatılmasında sosyal medya hesaplarından yapılan hedef gösterici paylaşımların etkili olduğu görülmüştür.

Anayasanın 2. Maddesi hükmü gereği laik bir devlet olan Türkiye Cumhuriyeti’nde Adalet Bakanı’nın görevi şeriatın korunması değildir, anayasa ve yasaların uygulanması, hukuk devletinin korunmasıdır.

Aynı yayında şeriat savunuculuğu yaparak Anayasal düzeni hedef alan konuşmacı hakkında soruşturma başlatmayıp da şeriat rejiminin tehlikelerini ve zararlarını verdiği örneklerle açıklayan konuşmacı için soruşturma başlatılması asla kabul edilemez."