ÇYDD’den "Instagram" tepkisi: “Ülkemize yakışmayan bu yasaklamadan ivedilikle dönülmesini bekliyoruz”

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD), “Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları uyarınca, vatandaşların ifade özgürlüğünün korunması amacıyla Instagram’a erişimin engellenmesi kararının kaldırılması, hukuk devletinin, demokrasinin ve haklarının gereğinin yerine getirilmesi olacaktır. Ülkemize yakışmayan bu yasaklamadan ivedilikle dönülmesini bekliyoruz” açıklaması yaptı.

Güncel 06.08.2024 18:09 Giriş: 06.08.2024 18:09

Güncelleme: 06.08.2024 18:12 Kaynak: ANKA

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AA