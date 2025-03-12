ÇYDD’den Peker’in sunduğu bağışa ret

Haber Merkezi

Ülkücü mafya Sedat Peker, geliri ÇYDD’ye bağışlanan İzzet Çapa’nın kitabından 5 bin adet satın alınca dernek bağışı geri çevirdi.

Sol.org’da yer alan habere göre magazin yazarı ve işletmeci İzzet Çapa yazdığı kitabın gelirini Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne (ÇYDD) bağışladığını ilan ettikten sonra organize suç örgütü kurduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan ülkücü mafya Sedat Peker’in de kitabını toplu olarak satın aldığını ve bağışa katkıda bulunduğunu duyurdu.

Bunun üzerine ÇYDD, “Derneğimiz hesabına böyle bir bağış geçmedi” diyerek haberi yalanladı. Çapa, sosyal medya hesabından ÇYDD’nin bağışlarını kabul etmediğini duyurdu ve kitap gelirini LÖSEV’e bağışladığını dekontu ile paylaştı. ÇYDD ise Peker’in “derneğin temsil ettiği değerlerle örtüşmemesi” gerekçesiyle bağışın reddedildiğini açıkladı. İzzet Çapa söz konusu paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Bazen insanları anlamakta hakikaten güçlük çekiyorum… Bu konulardaki hassasiyetini bildiğiniz sayın Sedat Peker aradı ve benim minik çabama, 5 bin kitap sipariş vererek katkı yaptı… Malum o da iki kız babası… Belli ki gönlünden kopmuş…