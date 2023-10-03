D-100’de 2 otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Kocaeli’nin Körfez ilçesi D-100 kara yolunda seyir halindeki otomobil aynı yönde giden başka bir otomobile arkadan çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Kirazlıyalı Mahallesi D-100 kara yolu İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ö.K. idaresindeki 41 ALZ 306 plakalı Citroen marka otomobil, aynı yönde giden Y.A. hakimiyetindeki 06 ZET 70 plakalı Toyota marka otomobile arkadan çarptı.

Çapmanın şiddetiyle sürücü Ö.K. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Ö.K., Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazalı otomobiller ise çekici vasıtasıyla yoldan kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.