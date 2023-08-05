D-100’de trafik kazası: 6 yaralı

Sakarya’nın Akyazı ilçesi D-100 Karayolu’nda iki otomobilin kafa kafaya çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında, aralarında hamile kadının da bulunduğu 6 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde D-100 Karayolu Gebeş Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mudurnu Köprüsü’ndeki çalışmalar sebebi ile ulaşımın gidiş-geliş olarak sağlandığı bölgede S.Y. idaresindeki 54 HH 777 plakalı Volkswagen marka cip ile U.K. idaresindeki 54 HT 834 plakalı Kia marka otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobil sürücüsü U.K., araçta yolcu olarak bulunan ve 7 aylık hamile olduğu öğrenilen S.K., A.K. ile isimleri öğrenilemeyen iki kişi ve cipin sürücüsü S.Y. yaralandı. Toplamda 6 kişinin yaralandığı kaza bölgesine ulaşan itfaiye ekipleri, araçlarda sıkışan yaralıları çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.