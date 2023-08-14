D-100’de zincirleme kaza: 4 yaralı

Sakarya’nın Erenler ilçesi D-100 Karayolu’nda iki otomobil, bir motosiklet ve bir yayanın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Ajans Haberleri 14.08.2023 09:48 Giriş: 14.08.2023 09:48

Güncelleme: 14.08.2023 09:49 Kaynak: İHA

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