D-650’de 3 tır kazaya karıştı: Kilometrelerce kuyruk oluştu

Sakarya’nın Geyve ilçesi D-650 kara yolunda gece saatlerinde 3 tırın karıştığı kazada uzun araç kuyrukları oluştu.

Kaza, D-650 kara yolu Geyve Kızılkaya Mahallesi Devebağırtan virajında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bilecik yönüne giden bobin yüklü 41 ABR 45 plakalı tır, savrularak yoldan çıktı. Kazaya aynı yönde seyreden iki tır da karıştı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, jandarma ve karayolları ekipleri sevk edildi. Yaralananın olmadığı kazada çift yönlü trafiğe kapanan yol araçların çekilmesiyle yaklaşık 2 saat sonra yeniden açıldı.