D-8 ülkeleri kimlerden oluşur? D-8 kuruluş amacı nedir? D-8 ne zaman kuruldu?
D-8 Ekonomik İşbirliği Teşkilatı hakkında D-8 ülkeleri kimlerden oluşur araştırması hız kazandı. En son D-8 Teşkilatı Zirve Toplantısı'nın Mısır'ın başkenti Kahire'de gerçekleşmesinin ardından D-8 kuruluş amacı nedir ile D-8 ne zaman kuruldu soruları gündemde. Peki, bugüne kadar 11 zirve toplantısı yapan D-8 ülkeleri kimlerden oluşur? D-8 kuruluş amacı nedir? D-8 ne zaman kuruldu? İşte detaylar.
D-8 Ülkeleri yani D-8 Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'na dair D-8 ülkeleri kimlerden oluşur araştırması hız kazandı. Türkiye'nin de içinde yer aldığı D-8 Ülkeleri 11. zirve toplantısını Mısır'ın başkenti Kahire'de gerçekleştirmesinin ardından D-8 kuruluş amacı nedir sorusu gündemde. Peki içerisinde genel sekreterlik, komisyon, konsey ve zirve olmak üzere dört ayrı organ bulunduran D-8 ülkeleri kimlerden oluşur? D-8 kuruluş amacı nedir? D-8 ne zaman kuruldu? İşte ayrıntılar.
D-8 ÜLKELERİ KİMLERDEN OLUŞUR?
D-8 Ekonomik İşbirliği Teşkilatı üye olan devletler şu şekilde:
- Bangladeş
- Endonezya
- İran
- Malezya
- Mısır
- Nijerya
- Pakistan
- Türkiye
D-8 KURULUŞ AMACI NEDİR?
D-8 ya da D-8 Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Bangladeş, Endonezya, İran, Malezya, Mısır, Nijerya, Pakistan ve Türkiye'nin bir araya gelerek oluşturduğu sekiz üyeden oluşan devletler arası bir işbirliği örgütüdür.
D-8'in kuruluş amacı şu şekildedir:
- Üye ülkeler arasında ticaret hacmini arttırmak ve iş birliği sağlamak
- Sanayi, tarım, enerji, sağlık vb. alanlarda ortak projeler geliştirmek
- Uluslararası kamuoyunda üye ülkelerin nüfuzunu arttırmak.
D-8 NE ZAMAN KURULDU?
D-8, gelişmekte olan ülkeler arasında iş birliğini artırmak ve ekonomik kalkınmayı teşvik etmek amacıyla aynı zamanda İslam İşbirliği Teşkilatı'na üye sekiz devlet tarafından 22 Ekim 1996 tarihindeki "Kalkınmada İşbirliği Konferansı"nı izleyen bir dizi hazırlık toplantılarından sonra 15 Haziran 1997'de İstanbul'da kurulmuştur.
D-8 ORGANLARI
D-8 Ekonomik İşbirliği Teşkilatı "Zirve", "Konsey", "Komisyon" ve "Genel Sekreterlik" olmak üzere dört organ ile çalışmalarını sürdürür. Organların tanımları şu şekildedir:
- Zirve: Devlet/hükûmet başkanlarının iki yılda bir gerçekleştirdikleri toplantılardır. D-8'in en üst düzey karar alma organıdır.
- Konsey: Üye ülkelerin dış işleri bakanlarının katılımı ile gerçekleştirilen toplantılarıdır.
- Komisyon: Üye ülkelerin kıdemli uzmanlarından oluşan ve eş güdüm çalışmalarını yürüten kurul toplantılarıdır.
- Genel Sekreterlik: D-8 Grubunun çalışmalarına sekretarya hizmetleri sunan ve üye ülkeler arasındaki iletişimi sağlayan icra direktörlüğünü Türkiye tarafından atanan bir büyükelçi (Ayhan Kamel), İstanbul'da bulunan merkezinden yürütmekte idi. 2006 Bali Zirvesi'nden sonra icra direktörlüğünün statüsü genel sekreterliğe çevrilerek dönem başkanı Endonezya tarafından atama yapıldı. Ardından genel sekreterliği Endonezya'dan Dipo Alam (2007-2010), Widi A. Pratikto (2010-2012) yürüttü. 1 Ocak 2013 itibarıyla İran'dan Seyed Ali Mohammad Mousavi, dört yıllık süre için bu görevi devraldı.