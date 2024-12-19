D-8 ülkeleri kimlerden oluşur? D-8 kuruluş amacı nedir? D-8 ne zaman kuruldu?

D-8 Ülkeleri yani D-8 Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'na dair D-8 ülkeleri kimlerden oluşur araştırması hız kazandı. Türkiye'nin de içinde yer aldığı D-8 Ülkeleri 11. zirve toplantısını Mısır'ın başkenti Kahire'de gerçekleştirmesinin ardından D-8 kuruluş amacı nedir sorusu gündemde. Peki içerisinde genel sekreterlik, komisyon, konsey ve zirve olmak üzere dört ayrı organ bulunduran D-8 ülkeleri kimlerden oluşur? D-8 kuruluş amacı nedir? D-8 ne zaman kuruldu? İşte ayrıntılar.

D-8 ÜLKELERİ KİMLERDEN OLUŞUR?

D-8 Ekonomik İşbirliği Teşkilatı üye olan devletler şu şekilde:

Bangladeş

Endonezya

İran

Malezya

Mısır

Nijerya

Pakistan

Türkiye

D-8 KURULUŞ AMACI NEDİR?

D-8 ya da D-8 Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Bangladeş, Endonezya, İran, Malezya, Mısır, Nijerya, Pakistan ve Türkiye'nin bir araya gelerek oluşturduğu sekiz üyeden oluşan devletler arası bir işbirliği örgütüdür.

D-8'in kuruluş amacı şu şekildedir:

Üye ülkeler arasında ticaret hacmini arttırmak ve iş birliği sağlamak

Sanayi, tarım, enerji, sağlık vb. alanlarda ortak projeler geliştirmek

Uluslararası kamuoyunda üye ülkelerin nüfuzunu arttırmak.

D-8 NE ZAMAN KURULDU?

D-8, gelişmekte olan ülkeler arasında iş birliğini artırmak ve ekonomik kalkınmayı teşvik etmek amacıyla aynı zamanda İslam İşbirliği Teşkilatı'na üye sekiz devlet tarafından 22 Ekim 1996 tarihindeki "Kalkınmada İşbirliği Konferansı"nı izleyen bir dizi hazırlık toplantılarından sonra 15 Haziran 1997'de İstanbul'da kurulmuştur.

D-8 ORGANLARI

D-8 Ekonomik İşbirliği Teşkilatı "Zirve", "Konsey", "Komisyon" ve "Genel Sekreterlik" olmak üzere dört organ ile çalışmalarını sürdürür. Organların tanımları şu şekildedir: