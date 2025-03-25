D&R kimin? D&R neden boykot ediliyor?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel "Ya bizi göreceksin, ya dibi göreceksin" diyerek dün akşamki Saraçhane mitinginde boykot çağrısında bulundu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla birlikte günlerdir süren Saraçhane mitinglerinde konuşan Özgür Özel, boykot edilecek firma ve şirketleri sıralarken arasında D&R de yer aldı. D&R'nin boykot listesinde yer alması sonrası D&R kimin, D&R neden boykot ediliyor soruları gündeme oturdu. Peki, D&R kimin? D&R neden boykot ediliyor? İşte detaylar!

D&R KİMİN?

D&R, Türkiye’nin en büyük perakende gruplarından biri olan Doğan Holding bünyesinde kuruldu ve uzun yıllar faaliyet gösterdi. Ancak 2018 yılında Turkuvaz Medya Grubu tarafından satın alındı. Günümüzde D&R, Turkuvaz Medya Grubu çatısı altında faaliyetlerine devam etmektedir.

D&R NEDEN BOYKOT EDİLİYOR?

Turkuvaz Medya Grubu'nun bir parçası olan D&R, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 'merkez medya'nın tüm yurtta Ekrem İmamoğlu'na destek eylemlerini ve Saraçhane buluşmalarını vermemesi sebebiyle boykot listesinde yer aldı. Turkuvaz Medya Grubu bünyesinde Sabah, Takvim gazeteleri ve ATV, a Haber televizyon kanalları gibi şirketler bulunuyor.