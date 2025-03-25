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D&R ve idefix'e ulaşılamıyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in boykot listesinde yer alan D&R'ın ve idefix internet sitesine ulaşılamıyor.

Güncel
  • 25.03.2025 01:20
  • Giriş: 25.03.2025 01:20
  • Güncelleme: 25.03.2025 01:26
D&R ve idefix'e ulaşılamıyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in boykot listesinde yer alan D&R'ın ve idefix internet sitesine ulaşılamıyor.

Söz konusu listenin açıklanmasının ardından, D&R'ın internet sitesinin 'bakım çalışması' dolayısıyla kapandığı görüldü. Daha sonra siteye hiç ulaşılamaz oldu.

idefix internet sitesi de erişilemez duruma geldi.

Kimi yayınevleri Özel'in boykot listesinde yer alan iki firmayla çalışmama kararı duyurmuştu.

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