D&R ve kitapyurdu'ndan Obiçim Yayınlar'a 'içerik' sansürü!

D&R ve kitapyurdu.com, Obiçim Yayınlar'ın kitaplarını içerik gerekçesiyle reddetti.

Müzisyen Mabel Matiz’in “Perperişan” isimli şarkısı hakkında, Büyük Birlik Partisi (BBP) ve İçişleri Bakanlığı tarafından Ankara ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na “müstehcenlik” kapsamında suç duyurusunda bulunuldu.

“Perperişan” şarkısına, önceki gün de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın “5651 sayılı Kanun kapsamında kamu düzeni ve genel sağlığa aykırılık” gerekçeli talebi üzerine Ankara Sulh Ceza Hakimliği kararı ile erişim engeli getirilmişti.

Bu gelişmelerin ardından bir diğer sansür gelişmesi yayınevi camiasında yaşandı.

"KİTABEVLERİYLE YOLA DEVAM"

Obiçim Yayınlar'ın kurucu editörü Buğra Giritlioğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla D&R ve Prefix tarafından 'içerik' gerekçesiyle kitapların reddedildiğini belirtti.

Giritlioğlu paylaşımında "LGBTİ+ dostu Obiçim Yayınlar'ın kitapları, 'içerik' gerekçesiyle D&R ve tedarikçisi Prefix tarafından reddedildi. Benzer şekilde kitapyurdu.com da son kitaplarımızı sistemine eklemedi. Hayatımda ilk kez bu kadar açık bir ayrımcılığa maruz kalıyorum. Bizimle çalışmaktan çekinmeyen dağıtımcılar, raflarında yer vermekten kaçınmayan kitabevleriyle yola devam" ifadelerini kullandı.