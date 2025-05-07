D&R’dan Ali Erbaş kitabına sansür: 'İktidarın Kılıcı ve Kalkanı: Erbaş’ın Diyanet’i kitabı raflara dizilmedi

Türkiye genelinde 200’ün üzerine şubesi olan D&R’nin, Kırmızı Kedi Yayınevi’nden çıkan "İktidarın Kılıcı ve Kalkanı: Erbaş’ın Diyaneti" kitabını satmadığı ortaya çıktı.

Gazeteciler Mustafa Mert Bildircin ve Sefa Uyar tarafından yazılan kitabı satın almak için D&R şubelerine giden vatandaşlar, kitabın D&R’da olmadığını fark etti.

İktidarın Kılıcı ve Kalkanı: Erbaş’ın Diyanet’i kitabını D&R çalışanlarına soran yurttaşlar, “Kitap yok” yanıtını aldı. Daha önce, çok sayıda kitaba yönelik sansür uygulayan D&R’ın tutumu, büyük tepki çekti.

KİTAP ÇATALCA MÜFTÜSÜNÜN DE HEDEFİNDE

Sanatçı Volkan Konak’ın ölümünün ardından, “Sahnede geberdi” paylaşımı yapan Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu da “İktidarın Kılıcı ve Kalkanı: Erbaş’ın Diyaneti” kitabını hedef gösterdi. Kitabı paylaşan Mehmetalioğlu, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’a yönelik, “Düşmanımız aynı. Ama biz birbirimize çelme takmakla meşgulüz” diye yazdı.

KİTAPTA NELER VAR?

İktidarın Kılıcı ve Kalkanı: Erbaş’ın Diyanet’i kitabı, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Ali Erbaş döneminde yaşadığı değişime mercek tutuyor. Kitapta, Erbaş dönemindeki tartışmalı uygulamaların yanı sıra Diyanet’in mali yapısı da ele alınıyor. Kamuoyunun ilk kez okuyacağı bilgilere yer verilen kitabın ön sözünde şu ifadeler kullanılıyor:

“Türkiye’nin daha iyi bir geleceğe erişmesi için değişmesi gereken şeylerin başında belki de Diyanet’in mevcut durumu geliyor. Eleştirel ve hür aklı baskı ve kontrol altına almak isteyen yapılara karşı Diyanet, kuruluş amacına geri dönmeli. Laikliği güvence altına alan anayasa içindeki görevini yeniden üstlenmeli ve laikliğin yerleşmesi için çalışmalı. Siyasetle bağını koparmalı, yalnızca doğru dini bilgi için çalışmalı. İktidara, daha doğrusu devlete paralel güç oluşturan İslam dışı yapılar ile mücadelede öncülüğü Diyanet üstlenmeli.

Biliyoruz ki umutsuz durumlar değil, umutsuz insanlar vardır. Bir döneme ışık tutmaya çalıştığımız bu kitap, umutsuzluğa neden olması için değil, mücadele etmenin neden önemli olduğunu göstermesi için kaleme alındı. Son olarak; 1993’te katledilen meslek büyüğümüz, usta gazeteci Uğur Mumcu’nun şu sözünü hatırlatmayı borç biliyoruz: ‘Hangi iktidar din sömürüsüne dayanmış, mutlaka yıkılmıştır.’”