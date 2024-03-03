D100 karayolunda lastikleri patlayan tır su kanalına düştü

Kastamonu’nun Tosya ilçesi D100 karayolunda lastikleri patlayan tır, bariyerlere çarparak su kanalına düştü. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kastamonu’nun Tosya ilçesi D100 karayolunda lastikleri patlayan tır, bariyerlere çarparak su kanalına düştü. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Tosya ilçesi D100 Karayolu Çaykapı köyü mevkiinde meydana geldi. Samsun istikametinden Tosya istikametine giden A.R. idaresindeki 76 DD 445 plakalı tır, lastiklerinin patlaması sonucu refüjdeki çelik bariyerlere çarparak su kanalına düştü.

Kazada sürücü yaralanırken, diğer sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla Tosya Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.