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D100’de otomobil ile traktör çarpıştı: 1 yaralı

Kastamonu’nun Tosya ilçesi D100 karayolu eski bölge trafik bölgesi mevkiinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hafif yaralandı.

Ajans Haberleri
  • 22.11.2023 17:45
  • Giriş: 22.11.2023 17:45
  • Güncelleme: 22.11.2023 17:46
Kaynak: İHA
D100’de otomobil ile traktör çarpıştı: 1 yaralı

Kaza, Tosya ilçesi D100 karayolu İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F..U idaresindeki 34 CV 916 plakalı otomobil ile aynı istikametteki sürücüsü öğrenilemeyen traktör çarpıştı.

Çarpmanın etkisi ile traktörün römorku savrularak yola düştü. Kazada otomobil sürücüsü F.U. hafif yaralandı. 

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlı ekipleri tarafından F.U.’ya müdahale olay yerinde yapıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 

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