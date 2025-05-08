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D100’de otomobil kamyona çarptı: 2 yaralı

Ajans Haberleri
  • 08.05.2025 12:19
  • Giriş: 08.05.2025 12:19
  • Güncelleme: 08.05.2025 12:19
Kaynak: İHA
D100’de otomobil kamyona çarptı: 2 yaralı

Kastamonu’nun Tosya ilçesi D100 karayolunda otomobilin kamyona çarpması neticesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, Tosya ilçesi D100 Karayolu Ortalıca köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, samsun istikametinde seyir halindeki sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen Fiat marka otomobil, aynı yönde ilerleyen 34 FIY 758 plakalı IVECO marka kamyona çarptı. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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