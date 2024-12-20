D8 nedir? D8 ülkeleri nedir? D8 neden gündemde? D8'i kim kurdu?

1997 yılında dönemin Başbakanı Necmettin Erbakan önderliğinde kurulan ekonomik işbirliği teşkilatı olan D8 yeniden gündemde. Peki D8 nedir, hangi ülkelerden oluşur, amacı ve hedefi nedir? Bu soruların yanıtlarına bakalım:

D8 NEDİR?

D8, "Developing Eight" (Gelişmekte Olan Sekiz Ülke) anlamına gelen bir ekonomik iş birliği organizasyonudur. 15 Haziran 1997’de İstanbul’da düzenlenen bir zirveyle kurulmuştur. Bu organizasyon, Türkiye’nin girişimleriyle ortaya çıkmış ve amacı, gelişmekte olan ülkeler arasında ekonomik, sosyal, kültürel ve bilimsel iş birliğini artırmaktır. D8, küresel ekonomik sistemde daha güçlü bir pozisyon elde etmek ve üye ülkelerin ekonomik kalkınmalarına katkıda bulunmak için çalışır. Peki, D8’in üyeleri kimlerdir, kuruluş amacı nedir ve günümüzde nasıl bir rol oynar? İşte tüm detaylar.

D8 ÜLKELERİ KİMLERDİR?

D8’in üye ülkeleri, Müslüman nüfusun çoğunlukta olduğu gelişmekte olan sekiz ülkeden oluşur. Bu ülkeler şunlardır:

Türkiye

Bangladeş

Mısır

Endonezya

İran

Malezya

Nijerya

Pakistan

Bu ülkeler, coğrafi olarak farklı kıtalarda yer almalarına rağmen ortak hedefler doğrultusunda bir araya gelmiştir. D8 üyeleri, dünya nüfusunun önemli bir kısmını temsil eder ve stratejik konumlarıyla ekonomik iş birliği için büyük bir potansiyele sahiptir.

D8’İN KURULUŞ AMACI NEDİR?

D8, gelişmekte olan ülkelerin ekonomik, sosyal ve teknolojik kalkınmalarını desteklemek için kurulmuştur. Temel hedefleri şu şekildedir:

Ekonomik İş Birliği: Üye ülkeler arasındaki ticaret hacmini artırmak, gümrük engellerini azaltmak ve daha güçlü ekonomik ilişkiler kurmak.

Üye ülkeler arasındaki ticaret hacmini artırmak, gümrük engellerini azaltmak ve daha güçlü ekonomik ilişkiler kurmak. Bilim ve Teknoloji Paylaşımı: Üye ülkelerin bilimsel ve teknolojik bilgi birikimlerini paylaşarak kalkınma hızını artırmak.

Üye ülkelerin bilimsel ve teknolojik bilgi birikimlerini paylaşarak kalkınma hızını artırmak. Sanayi ve Tarım İş Birliği: Tarım ve sanayi alanlarında projeler geliştirmek, üretimi artırmak ve ülkeler arasındaki bağı güçlendirmek.

Tarım ve sanayi alanlarında projeler geliştirmek, üretimi artırmak ve ülkeler arasındaki bağı güçlendirmek. Uluslararası İlişkilerde Etkinlik: Küresel sorunlara ortak çözümler üretmek ve gelişmekte olan ülkelerin sesini uluslararası platformlarda daha güçlü duyurmak.

Küresel sorunlara ortak çözümler üretmek ve gelişmekte olan ülkelerin sesini uluslararası platformlarda daha güçlü duyurmak. Sosyal Gelişim: Üye ülkelerdeki yaşam standartlarını yükseltmek, eğitim ve sağlık alanlarında iş birliği yapmak.

D8’İN TARİHİ GELİŞİMİ VE ETKİLERİ

D8, kurulduğu günden itibaren birçok projeyi hayata geçirmiştir. Üye ülkeler arasında ticaretin artırılması amacıyla Tercihli Ticaret Anlaşması (PTA) imzalanmıştır. Bu anlaşma, üye ülkeler arasında gümrük vergilerinin düşürülmesini ve ticaretin kolaylaştırılmasını hedefler. Ayrıca, D8 Zirveleri, liderlerin bir araya gelerek ekonomik ve politik konuları tartıştığı önemli etkinliklerdir.

D8’in çalışmaları, yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda sosyal kalkınmayı da hedefler. Örneğin, eğitim, sağlık ve çevre koruma gibi alanlarda ortak projeler gerçekleştirilmiştir. Üye ülkeler arasındaki bu iş birliği, yalnızca ekonomik büyümeyi değil, aynı zamanda kültürel bağların güçlenmesini de sağlar.

GÜNÜMÜZDE D8’İN ROLÜ

Günümüzde D8, küresel ekonomik sistemde gelişmekte olan ülkelerin daha güçlü bir konum elde etmesini sağlamak için çalışmalarını sürdürmektedir. D8’in hedeflerinden biri, üye ülkelerin ticaret hacmini 2030 yılına kadar 500 milyar dolara çıkarmaktır. Ayrıca, dijital ekonomi, yenilenebilir enerji ve inovasyon gibi yeni nesil alanlarda da iş birliği yapılmaktadır.

Küresel ekonomik krizler, pandemiler ve diğer uluslararası sorunlar, gelişmekte olan ülkelerin birlikte hareket etmelerini her zamankinden daha önemli hale getirmiştir. Bu nedenle D8, üyeleri için stratejik bir platform olmaya devam etmektedir.

D8’İN ÖNEMİ VE GELECEĞİ

D8, gelişmekte olan ülkelerin kendi aralarında oluşturduğu bu iş birliği modeliyle, bağımsız bir ekonomik güç olmayı hedefler. Bu organizasyon, yalnızca ekonomik büyümeyi değil, aynı zamanda sosyal adaleti, sürdürülebilir kalkınmayı ve kültürel bağları da güçlendirmeyi amaçlar. Bu açıdan bakıldığında, D8 sadece bir ekonomik organizasyon değil, aynı zamanda bir dayanışma platformudur.

Gelecekte, D8’in etkinliği daha da artabilir. Üye ülkelerin ortak projelere daha fazla kaynak ayırması, iş birliği alanlarını genişletmesi ve uluslararası platformlarda daha güçlü bir duruş sergilemesi, bu organizasyonun etkisini artıracaktır.