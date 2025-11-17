Dağ ceylanlarının kafa kafa verdiği mücadele kamerada

Ferhat DERVİŞOĞLU/KIRIKHAN (Hatay), (DHA)- HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde iki erkek dağ ceylanının (gazella gazella) kafa kafaya verdiği mücadele, cep telefonuyla görüntülendi.

İlçede koruma altındaki dağ ceylanları, renkli görüntüler oluşturdu. Tarlada çalışan bir çiftçi, boynuzlarıyla kafa kafaya mücadele veren iki dağ ceylanını cep telefonuyla görüntüledi. Görüntülerde; bir süre birbirini boynuzlayan dağ ceylanlarının daha sonra yarışarak gözden kaybolduğu anlar yer aldı. (DHA)

FOTOĞRAFLI