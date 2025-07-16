Dağ direndi, yargı iptal etti

Latmos (Beşparmak) Dağları’nda hayata geçirilmek istenen talan projesi yargıdan döndü. Danıştay, Dinçler Madencilik’in Aydın’ın Söke ilçesine bağlı Yeşilköy ve Karacahayıt mahalleleri sınırında yapmak istediği feldspat kırma-eleme tesisine verilen “çevresel etki değerlendirme (ÇED) gerekli değildir” kararının iptalini onadı.

Karacahayıt Muhtarı Nebil Kırca ve Yeşilköy Muhtarı Bülent Dalkılınç, Latmos Platformu hukukçusu Av. Mehmet Çilsal tarafından hazırlanan dava dosyasını 7 Ağustos 2024’te Aydın Nöbetçi İdare Mahkemesi’ne sundu. Mahkeme bilirkişi raporu hazırlanmasına karar verdi ve bilirkişi heyeti, 9 Ocak 2025’te sahada keşif yaptı. Hazırlanan raporda yaşam savunucularının itirazlarını haklı bulundu.

Hazırlanan bilirkişi raporu doğrultusunda karar veren Aydın İdare Mahkemesi, ÇED kararını hukuka aykırı bularak iptal etti. Şirket ve Bakanlık kararı temyize taşıdı ancak Danıştay itirazları reddetti. Böylece Latmos’u savunan köylüler ve yaşam savunucuları bir zafer daha kazandı.

Dinçler Madencilik, 600 hektarlık ruhsat sahasında yılda 390 bin ton feldspat kırmayı planlamıştı. İşletme süresi başlangıçta 10 yıl olarak belirlenmiş, ardından 30 yıla çıkarılması hedeflenmişti. Proje, Karacahayıt Göleti’nden dere yataklarına, zeytinliklerden meralara kadar geniş bir alanda tahribata yol açacaktı.

Latmos Dağı, uzun süredir maden ve enerji projeleriyle kuşatma altında. Dağın zirvesindeki kaya resimleri dinamitle parçalanırken, bölgede kuvars ve feldspat ocakları büyük yaralar açtı. Aynı bölge şimdi de 18 türbinlik bir rüzgâr enerji santralı (RES) projesinin tehdidiyle karşı karşıya. Şirket, sahaya iş makinelerini sokmuş durumda. Proje kapsamında yaklaşık 7 bin ağacın kesilmesi planlanıyor.

NÖBETTEYİZ

Senelerdir çeşitli enerji ve maden projelerine karşı direnen yurttaşlar, bölgedeki tüm maden ruhsatlarının ve enerji projelerinin iptal edilmesini, dağın ise bütüncül koruma altına alınmasını talep etti. Latmos Platformu tarafından yapılan açıklamada, “Latmos’ta talana izin vermeyeceğiz. Maden ve RES projeleri iptal edilene, dağ korunana kadar nöbetteyiz” denildi.