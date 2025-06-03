Dağ keçilerine dokunmayın

Haber Merkezi

Dersim’de son yıllarda yöre halkı tarafından kutsal kabul edilen dağ keçilerinin nesli tükenme tehdidi ile karşı karşıya. Hem kente dışarıdan gelen avcılar hem bölgedeki madenler ve doğanın tahribatı dağ keçilerine zarar veriyor. Bölge hakı, bu duruma tepkili.

Dağ keçileri Dersim’in en yüksek tepelerinden biri olan Dündül Tepesi’nde yoğun olarak varlıklarını sürdürüyor. Doğal su kaynağı olması nedeniyle bölgenin uğrak yerlerinden biri olan Dündül Tepesi, şimdiler de ise dağ keçilerini görmek için gelenlerin de uğrak yerlerinden biri haline geldi. Dağ keçilerinin sadece izin verilen ya da kaçak avcıların tehdidi altında değil, aynı zamanda bölgede yaşanan doğa tahribatının da tehdidi altında.

Varlıkları, kentteki maden aramaları, yerleşim yerleri inşası, baraj yapımlarından doğrudan etkilendi. Dersim halkı, sadece bir canlı değil, bir inancın güçlü bir kültürel sembolizmini temsil eden dağ keçilerinin korunması için mücadelesini sürdürüyor. Halk, zaman zaman av izni verilen ve kaçak olarak dağ keçisi avına çıkan avcılarla karşı karşıya geliyor. MA’ya konuşan Hatice Özden, "Eskiden bizden kaçıyorlardı, ama şimdi bizden korkmuyorlar. Bahçelerimize kadar geliyorlar. Onlarda insanlara alıştı. Avcılar geliyor acımazsızlar. Biz onlara ‘Onlar Hızır’ın keçisi dokunmayın’ diye uyarıyoruz" dedi.