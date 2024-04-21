Dağda ot toplarken rahatsızlanan kişi kurtarıldı

Van’ın İpekyolu ilçesinde Erek Dağı’nda ot topladığı sırada rahatsızlanan vatandaşın yardımına Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekipleri yetişti.



İpekyolu ilçesinde 3204 rakımlı Erek Dağı’na ot toplamaya çıkan 53 yaşındaki vatandaş aniden rahatsızlandı. İhbar üzerine olay yerine ulaşan UMKE ekipleri, hastaya burada ilk müdahalede bulundu. Ekipler, daha sonra sedyeye aldıkları vatandaşı 2 kilometre boyunca taşıyarak ambulans ekiplerine teslim etti.