Dağda rahatsızlanan çoban 9 saatlik zorlu çalışma ile hastaneye sevk edildi

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde dağda rahatsızlanan bir çoban, AFAD ve UMKE ekiplerinin 9 saatlik çalışmasının ardından hastaneye sevk edildi.

Alınan bilgilere göre, ilçenin İslam köyü Sefine Dağı Tepesi’nde rahatsızlanan çoban Ü.K. (33), durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen hava ambulansı için uygun iniş şartlarının olmaması nedeniyle İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) dağcı ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ekibi sevk edildi. Ekipler, 9 saatlik zorlu çalışmanın ardından hastaya ulaşarak, hastaneye sevkini sağladı.