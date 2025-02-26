Dağdan kopan kayalar aracın üzerine düştü

Hakkari’de dağdan kopan kayalar bir araca düşerek büyük maddi hasara yol açtı.

Alınan bilgilere göre olay, kent merkezine 5 kilometre mesafedeki Seyir Tepesi yakınlarında meydana geldi. Hakkari’ye gelmekte olan 24 K 16662 Irak plakalı Chery marka aracın üzerine, dağdan kopan kayalar düştü. Kayaların çarpması sonucu aracın ön kısmı ve arka tarafı ciddi şekilde zarar gördü. Sürücü olayda şans eseri yara almadan kurtulurken, olay sonrası trafik tek şeritten sağlandı.

Yolda ilerleyen diğer sürücüler, düşen kayaları ve hasar gören aracı cep telefonlarıyla görüntüledi.