Dağdeviren Apartmanı davası: Savunma için ek süre verildi; duruşma ertelendi

Malatya'da, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremde 3 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin ise yaralandığı Dağdeviren Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin 5 tutuksuz sanığın yargılanmasına devam edildi.

1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık avukatları ile farklı bir dosyadan tutuklu bulunan sanık B.Y. katıldı.

Duruşma savcısı, tüm sanıkların "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan cezalandırılmasını istedi.

SANIK AVUKATLARINDA YÖNETMELİK YETERSİZ AÇIKLAMASI

Başka dosyadan tutuklu sanık B.Y., 1975 yılında deprem yönetmeliğine göre yapılan binanın ilk depreme dayandığını, resmi kurumların uyarılarına rağmen insanların apartmana girdiğini, binayla illiyet bağlarının kesildiğini öne sürdü.

Sanık avukatları ise binanın 1975 yılı deprem yönetmeliğine göre inşa edildiğini, bu yönetmeliğin çok yetersiz olduğunun yargılamada göz önünde bulundurulmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, B.Y.'nin hastalığından dolayı duruşmalara cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılmasına, esas hakkında savunma için ek süre verilmesine karar vererek duruşmayı 14 Temmuz'a erteledi.

DAVA SÜRECİ

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan Dağdeviren Apartmanı'nda 3 kişi hayatını kaybetmiş, 1 kişi yaralanmıştı. Şüpheliler A.T.Ü, A.T.Y, B.Y, A.Ö. ve M.B. hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.