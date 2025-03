Dagens ETC'den gözaltına alınan İsveçli gazeteciyle ilgili açıklama: "Nerede olduğunu bilmiyoruz"

İsveçli gazeteci Joakim Medin, perşembe günü İstanbul'a gelerek son protestoları takip ettikten sonra Türkiye'de gözaltına alındı.

Medin, perşembe günü öğle saatlerinde sorguya çekileceğini genel yayın yönetmenine bildirdiğinden beri kendisinden haber alınamadı.

Dagens ETC'den yapılan açılamada Joakim Medin'in akıbetinin bilinmediği bildirildi ve İsveç hükümetinden Medin'in dönüşüyle ilgili yardım talep edildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Joakin Medin, günlük gazete Dagens ETC'ye düzenli olarak katkıda bulunan bir yazardır ve birkaç yıldır düzenli olarak Türkiye hakkında haberler yapmaktadır. Onun nerede ve nasıl olduğunu henüz bilmiyoruz ve İsveç hükümetinden Joakim'i eve getirmemize yardımcı olmak için harekete geçmesini rica ediyoruz.

Daha fazla yorum için lütfen baş editör Andreas Gustavsson ile +46 848 5715 numaralı telefondan veya andreas.gustavsson@etc.se adresinden iletişime geçin."

Swedish journalist Joakim Medin has been detained in Turkey after arriving in Istanbul on Thursday to report on the protests. We do not as yet know where or how he is, and are imploring the Swedish government to take action to help get Joakim home. https://t.co/RYXhbSbNcN