Dağılmamak üzere toplanma

CHP’de 2 Eylül günü, İstanbul İl Yönetimi’nin mahkeme kararıyla görevden alınması nedeniyle hareketli geçti. Kararın CHP Genel Merkezi’ne ulaşmasının ardından CHP lideri Özgür Özel, kurmaylarını olağanüstü toplantıya çağırdı.

Toplantıda, kongreye yönelik yargı kararının yanı sıra 15 Eylül’de görülecek kurultay davası ve yeni dönemin yol haritası da ele alındı. CHP Genel Merkezi’nde üç saate yakın süren toplantıda, “Mücadeleden geri adım yok” vurgusu öne çıktı.

CHP’liler, 4-9 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek kuruluş yıldönümü etkinliklerinin kesilmeden sürdürüleceğini belirtti. İstanbul İl Kongresi’ne yönelik, “Hukuksuzluk” olarak nitelendirilen kararın ardından CHP Genel Merkezi’nde gerçekleştirilecek Parti Programı Çalıştayı çalışmalarının daha anlamlı hale geldiğini ifade eden CHP kurmayları, “Bir arada olacak, mücadeleyi büyüteceğiz” diye konuştu.

CHP kaynakları, İstanbul ilçelerinde gerçekleştirilecek kongrelerin takviminden geri adım atılmayacağını da söyledi. Tamamına yakını tamamlanan mahalle delege seçimlerinin ardından 8 Eylül haftasında İstanbul ilçe kongrelerinin başlayacağı bildirildi.

15 EYLÜL’DE NE OLACAK?

Öte yandan CHP A Takımı, “15 Eylül’de ne olacak?” sorusuna da yanıt verdi. CHP’nin kurultay davasında çıkacak olası ir olumsuz karara karşın CHP lideri Özgür Özel’in yanında olacaklarını kaydeden CHP’liler, “Gerekirse CHP Genel Merkezi önünde dağılmamak üzere toplanır. Mahkemenin atadığı hiçbir isme CHP’nin kapısından içeri adım dahi attırmayız” ifadesini kullandı.

CHP’de ayrıca, il başkanlığında nöbet başlatıldı. CHP ilçe başkanları, nöbet sürecine her ilçe başkanının katılacağını kaydederek, “Partiyi kayyuma bırakmayız” değerlendirmesinde bulundu.