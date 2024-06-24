Dağıstan'daki sinagog ve kilise saldırıları: 20 kişi yaşamını yitirdi

Rusya'ya bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Tatyana Belyayeva, Mahaçkale ve Derbent kentlerinde dün düzenlenen silahlı saldırılar sonucu ölenlerin sayısının 20'ye çıktığını duyurdu.

Rusya'nın Dağıstan bölgesindeki Mahaçkale ve Derbent şehirlerinde dün (23 Haziran Pazar) düzenlenen silahlı saldırılarda 20 kişi hayatını kaybetti.

Rusya'ya bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Tatyana Belyayeva, Mahaçkale ve Derbent kentlerinde dün düzenlenen silahlı saldırılar sonucu ölenlerin sayısının 20'ye çıktığını bildirdi.

Belyayeva, Telegram kanalından, Mahaçkale ve Derbent şehirlerinde dün bir polis noktası, sinagog ve iki kilisenin hedef alındığı saldırılara ilişkin şunları kaydetti:

"23 Haziran'da Mahaçkale ve Derbent kentlerinde düzenlenen terör eylemi sonucu 46 kişi yaralandı. Bunların arasında polis çalışanlar ve siviller bulunuyor. Yaralanan 7 kişinin durumu ağır. Yaralılara hastanelerde gerekli tıbbi müdahaleler yapılıyor. Maalesef, 20 kişi hayatını kaybetti. Bunların da arasında polis ve siviller bulunuyor."

"SAVAŞ EVİMİZE GELDİ"

Dağıstan Özerk Cumhuriyeti Başkanı Sergey Melikov da Telegram kanalından, Mahaçkale ve Derbent şehirlerinde bir polis noktası, sinagog ve iki kilisenin hedef alındığı saldırılara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Melikov, "Bunun arkasında kimin olduğunu ve bu saldırıları organize edenlerin neyi hedeflediklerini biliyoruz. Savaş evimize geldi" dedi.

Melikov, Dağıstan polisinin saldırıları düzenleyenlere karşı koyduğunu ifade ederek, "Benzeri görüşlmemiş bu terör saldırısında 15'ten fazla polis yaşamını yitirdi. Onlar, silah elinde Dağıstan'daki barış ve huzuru koruyordu. Ölenlerin arasında bir papaz dahil birkaç sivil de bulunuyor" diye konuştu.

Mahaçkale ve Derbent kentlerinde terörle mücadele operasyonunun aktif aşamasının tamamlandığı bildiren Melikov, "Saldırıları düzenleyen 6 militan etkisiz hale getirildi. Dış güçler tarafından hazırlanan tüm oyunların ve terör hücrelerinin tespit edilmesi yönünde gerekli çalışmalar gerçekleştirilecek. Durum, devletin kurumları tarafından kontrol altında bulunuyor" dedi.

Derbent'teki sinagogda saldırı sonucu çıkan yangının da söndürüldüğü belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Rusya İçişleri Bakanlığı'ndan dün yapılan yazılı açıklamada, Mahaçkale ve Derbent şehirlerinde kimliği belirsiz silahlı kişilerin saldırı düzenledikleri bildirilmişti.

Bir polis noktası, sinagog ve iki kilisenin hedef alındığı saldırılarda, 7 polis ve bir papazın hayatını kaybettiği, saldırıları gerçekleştiren saldırganlardan 4’ünün öldürüldüğü belirtilmişti.