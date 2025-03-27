Dağıtım şirketleri zam istiyor

EKONOMİ SERVİSİ

Konutlarda kullanılan elektriğe 1 Nisan'dan itibaren yüzde 25 oranında zam bekleniyor. Zamma ilişkin sorulara yanıt veren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar "Bakacağız, değerlendireceğiz" demekle yetindi.

Konutlarda Temmuz 2024’te zamla güncellenen elektrik tarifesi, yaklaşık altı aydır sabit tutuluyordu. Sanayi ve ticari işletmelerde kullanılan elektrik ise Ekim 2024’te zamlanmıştı.

Ancak yüksek enflasyon ortamında dağıtım şirketleri artan işletme maliyetlerini gerekçe göstererek sektör temsilcilerinden tarifelerde yeniden düzenleme talep etmeye başladı. Yeni tarife artışının, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından kısa süre içinde duyurulacağı öğrenildi. Kararın bayram sonrası yayımlanması bekleniyor.

1 Şubat itibarıyla başlayan yeni tarifeyle elektrik fiyatlarında 1,2 milyon abonenin etkilendiği "gizli zam” yapılmıştı. Buna göre aylık 417 kWh tüketimi olan, aylık ortalama bin 50 TL fatura ödeyen tüm konut aboneleri için devlet sübvansiyonu uygulanmıyor. Yıllık 5 bin kilovatsaatin üzerinde tüketimi olan haneler serbest piyasa tarifesine göre fatura ödüyor. Bu tarife kapsamındaki faturalarda iki katı artış yaşandı.

Zam haberlerini değerlendiren Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Başkanı Mahir Ulutaş, elektrik zammında amacın dağıtım şirketlerini finanse etmek olduğunu belirtti. Ulutaş, “Faturaların yaklaşık yüzde 60’ı dağıtım bedelinden oluşuyor. Dolayısıyla bu zam sonunda da dağıtım şirketlerini beslemeye devam edeceğiz” diye konuştu.