Dağıtım şirketlerinin karnı doyacak: Dar gelirliden şirketlere bol zamlı transfer

Beklenen elektrik zammı bayram tatilinin hemen ardından yürürlüğe girdi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu`nun (EPDK) açıkladığı yeni elektrik tarifesine göre konutlarda kullanılan elektriğe yüzde 25 zam yapıldı. Karar 27 Mart’ta alınmasına rağmen, iktidarın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na ve bürokratlara yönelik siyasi operasyonlarının ardından oluşan toplumsal tepkiler ve tatilin uzatılması takvimi değiştirdi. 1 Nisan’da yürürlüğe girmesi beklenen zam, bayram tatilinin bitimiyle dün Resmi Gazete’de yayımlandı.

EPDK'den yapılan açıklamada elektrik üretim ve dağıtım maliyetlerinde yaşanan artış nedeniyle nihai elektrik perakende satış fiyatlarında değişikliğe gidildiği kaydedildi. Buna göre elektrik fiyatları konut aboneleri için yüzde 25, ticari işletme abone grubu için yüzde 15, sanayi abone grubu için yüzde 10 ve tarımsal faaliyetler abone grubu için de yüzde 12,4 oranında zamlandı.

ENFLASYONUN ÜZERİNDE ORAN

Ocak 2024’e göre konutlarda kullanılan elektrik yüzde 72,5, çiftçilerin kullandığı elektrik yüzde 46,1, ticari işletmelerde yüzde 58,7-38 arasında, sanayide kullanılan ise yalnızca yüzde 10 zamlandı. Aynı dönemde TÜFE’deki artış yüzde 48,9 olarak kaydedildi. Konutlarda enflasyonun neredeyse iki katı oranında zam yapılarak asıl yük dar gelirliye, emekçiye ve çiftçiye yüklendi. Üretim çarkları ise korundu.

FATURANIN YÜZDE 70’İ DAĞITIM BEDELİ

EPDK zamma gerekçe olarak enerji maliyetlerindeki yükselişi gösterse de yapılan artışın dağıtım bedelinden kaynaklandığı açığa çıktı.

Resmî Gazete`de yayımlanan tarife değişikliğine göre konutlar için günlük 8 kWh olarak belirlenen limitin üzerindeki abonelere 1,391 TL olarak uygulanan birim fiyat, yüzde 16,1 artışla 1,616 TL`ye yükseltildi. Konut abonelerine 1,365 TL olarak uygulanan dağıtım bedeli ise yüzde 34,5 artışla 1,836 TL oldu. Böylece, konut abonelerinin dağıtım bedeli yüzde 34,5 artırıldı. Yapılan zam fatura toplamına yüzde 25 artış olarak yansıtıldı.

Elektrik Mühendisleri Odası’nın (EMO) hesaplamalarına göre, 4 kişilik bir ailenin asgari yaşam standartlarını korumak için aylık 230 kWh enerji tüketeceği varsayılıyor. Buna göre günlük ortalaması 8 kWh`i geçmeyen bu tüketim için aile bütçesinden ayrılması gereken 476,6 TL, bu zamla birlikte 595,8 TL`ye yükseldi. Faturada yüzde 65,9 düzeyinde olan dağıtım bedelinin payı yüzde 70,9`a ulaştı.

1 Nisan 2021`de 4 kişilik ailenin 183,4 TL olan asgari elektrik faturası dört yıllık dönemin sonunda, 5 Nisan 2025 itibarıyla yüzde 224,8 artışla 595,8 TL`ye yükseldi. Aynı dönemde faturadaki dağıtım bedeli yüzde 642 artarken, enerji bedeli yalnızca yüzde 24,5 arttı.

EMO’dan yapılan açıklamada dağıtım bedelindeki fahiş artış yaşanmasa, dağıtım maliyetlerindeki artış enerji üretim maliyetlerindeki gibi şekillense, fatura toplamına yansıyan artış yüzde 24,5 ile sınırlı kalırdı. Bu durumda, 1 Nisan 2025 itibarıyla aynı tüketime sahip konutlara 595,8 TL yerine 228 TL fatura edilirdi. Açıklamada enerji üretim maliyetlerinin artmadığı koşullarda bile dağıtım bedeline zam yapıldığı ve özellikle dar gelirli vatandaşlardan dağıtım şirketlerine kaynak aktarıldığına dikkat çekildi.

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KONUTLARIN YÜZDE 97’Sİ ETKİLENDİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz yapılan zamlara tepki gösterdi. Yavuzyılmaz şu paylaşımı yaptı: "Türkiye’deki toplam konut abone sayısı: 42 milyon 389 bin 208 adet. Zamdan etkilenecek konut abone sayısı 41 milyon 189 bin 208 adet, yani konut abonelerinin yüzde 97’sini Bu paralar, AK Parti’nin yüzde 100’ünü özelleştirdiği elektrik dağıtım şirketlerinin kasasına aktarılacak. Bunun adı vatandaşı soymaktır.''

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DOĞALGAZ DA YÜZDE 20 ZAMLANDI

EPDK’nin ardından BOTAŞ’tan da zam haberi geldi. BOTAŞ, sanayi abonelerine zam yapıldığını duyurdu. Nihai doğalgaz satış fiyatlarında sanayi tüketicileri için ortalama yüzde 20, elektrik üretim santralleri için ise ortalama yüzde 24,2 oranında artış yapıldı. Konut için herhangi bir artış yapılmadı ancak sanayi abonelerine yapılan zam sonucunda enflasyonda artış yaşanacak, yurttaşa zam olarak yansıyacak.