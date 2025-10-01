"Dağlardan Başka Tanık Yok" filminin Ankara galası da iptal edildi

“Dağlardan Başka Tanık Yok” filminin yönetmeni Kurtuluş Baştimar, filmin galalarının peş peşe iptal edilmesine sert tepki gösterdi ve halkı filme sahip çıkmaya çağırdı.

Faili meçhul cinayetleri, köy boşaltmaları ve dil yasaklamalarını konu alan Dağlardan Başka Tanık Yok filminin Ankara galası Büyülü Fener tarafından iptal edildi.

Yönetmen Kurtuluş Baştimar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada duruma tepki gösterdi.

Baştimar sansür girişimlerinin karşısında olduklarını belirterek şu mesajı verdi:

“Atlas Sineması’nın ardından şimdi de Ankara Büyülü Fener, filmimizin Ankara galasını iptal etti. Filmi izlemeleri için ilettik; önce uzun bir sessizlik… Ardından gala gününe yalnızca üç gün kala perde arkasından uzanan yasakçı el devreye girdi. Sanatın özgür sesi, bir kez daha sansürün gölgesinde susturulmak isteniyor. Ama biz susmuyoruz!"