“Dağlardan Başka Tanık Yok” filminin galası Kadıköy Sineması’nda yapıldı

Kurtuluş Baştimar’ın yazıp yönettiği Dağlardan Başka Tanık Yok filminin ikinci galası, İstanbul Kadıköy Sineması’nda geniş katılımla yapıldı.

Gösterim, sanat çevrelerinden sivil toplum örgütlerine, insan hakları savunucularından siyaset dünyasından isimlere kadar farklı kesimleri bir araya getirdi.

Hukukçu ve yönetmen Kurtuluş Baştimar’ın senaryosu yazdığı Dağlardan Başka Tanık Yok filminin ikinci galası, İstanbul Kadıköy Sineması’nda yapıldı. Filmin ilk galası geçtiğimiz hafta Diyarbakır’da gerçekleşti.

Galada Barış Anneleri, Cumartesi Anneleri, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve Doğu-Güneydoğu Dernekler Platformu Başkanı Abdülhakim Daş’ın yanı sıra çok sayıda hukukçu, yazar, aydın ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi yer aldı. Salon tamamen doldu ve etkinlik yalnızca bir film gösterimi olmanın ötesinde, toplumsal hafıza ve yüzleşmeye dair güçlü bir buluşma niteliği taşıdı.

Film, 1990’lı yıllarda yaşanan faili meçhul cinayetleri, köy boşaltmalarını ve zorla yok sayılan tanıklıkları konu alıyor. Bireysel hikâyelerin toplamından oluşan anlatı, izleyiciler tarafından güçlü bir yüzleşme çağrısı olarak değerlendirildi. Gala sırasında yapılan kısa konuşmalarda, filmin yalnızca sanatsal bir yapım değil; adalet, hafıza ve tanıklık açısından önemli bir toplumsal belge olduğu vurgulandı.

ATLAS SİNEMASI İPTAL ETMİŞTİ

Filmin daha önce bazı salonlarda maruz kaldığı sessiz sansür girişimlerine rağmen izleyiciyle buluşması, salondaki kayda değer birçok katılımcı tarafından dayanışmanın bir sonucu olarak yorumlandı.

Filmin, Atlas Sineması'ndaki gösterimi gerekçe gösterilmeden iptal edilmişti.

Özellikle geçmişte hak ihlallerine maruz kalmış ya da bunlara tanıklık etmiş kesimlerin varlığı, gala atmosferine ayrı bir anlam kattı.

Gösterimden sonra sahneye çıkan Kurtuluş Baştimar, yaptığı kısa konuşmada, “Bu film yalnızca bir sinema eseri değil; susturulmuş tanıklara, faili meçhullere ve hafızaya dair bir çağrıdır. Bugün burada olan herkes bu çağrının bir parçasıdır” dedi.

Film, gösterim sonunda uzun süre ayakta alkışlandı. İzleyiciler arasında duygusal anlar yaşanırken, katılımcıların büyük bir bölümü yapımı kendi hayat deneyimleri ve hafızalarıyla ilişkilendirdi.