Dağların eşsiz tırmanıcıları sürü halinde görüntülendi

Nesli tükenme tehlikesi altında olan ve çok nadir görülen dağ keçileri, Sivas’ta sürü halinde görüntülendi. Dağ keçilerinin sarp kayaları tırmanma anları cep telefonu kamerasın yansıdı.

Kış şartlarının ağır geçtiği Sivas’ta yiyecek ve su kaynağı bulmak için yerleşim yerlerine kadar yaklaşan yabani hayvanlar görülmeye başlandı. Geniş coğrafyası ile birçok yabani hayvana ev sahipliği yapan Sivas’ta dağların usta tırmanıcıları görüntülendi. Görülmesi zor ve avlanması yasak olan dağ keçileri, sarp kayaları tırmanırken cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Gürün ilçesine bağlı Suçatı köyünde görüntülenen yaklaşık 11 dağ keçisi, bir süre sonra gözden kayboldu.

Keçileri cep telefonu kamerası ile kaydeden Metehan Kara, "Keçileri evimizin üstündeki kayalıklarda gördüm. 11 taneydi. Burada zaman zaman daha kalabalık görülebiliyorlar. Ara sıra görünüyorlar. Köyden geçen ırmağa su içmek için geliyorlar" dedi.