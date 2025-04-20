Dağların süsü dağ keçileri sürü halinde Bayburt’ta görüldü

Doğanın uzman tırmanıcıları olarak bilinen dağların süsü dağ keçileri, Bayburt’un yüksek kesimli bir köyünün dağ eteklerinde görüldü. Sürü halinde gezen dağ keçiler, telefonu kamerasına yansıdı.

Dağ keçilerinin görüldüğü güzergâhtan geçen bir vatandaş, "Hay kuzular, hay ceylanlar" diyerek, nesli tükenme tehlikesi bulunan, avlanması yasak ve koruma altındaki dağ keçilerini cep telefonuyla kaydetti. Vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, sürü halinde gezen keçilerin, sarp ve engebeli dik tepeyi kolaylıkla tırmandığı görülüyor.