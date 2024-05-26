Daha da fazla harca genelgeleri

Sonuncusu 17 Mayıs’ta yürürlüğe giren tasarruf tedbirleri genelgelerinin etkisizliği resmi verilere yansıdı. Hemen her genelgenin ardından harcamalar artarken devlet 6 buçuk yılda 4,5 milyar TL kira ödedi.

Mustafa BİLDİRCİN

AKP iktidarında kamunun elindeki çok sayıda taşınmaz, adeta yok pahasına satıldı. DSİ, TCDD, EPDK ve TEİAŞ gibi kurumların da aralarında olduğu çok sayıda kamu kurumu, kiracı durumuna düşürüldü.

Devletin kasasından hemen her yıl yüz milyonlarca liralık kira ödemesi çıktı. Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin Ocak 2018 ile Nisan 2024 dönemini de kapsayan altı buçuk yıllık kira ödemesi 4,5 milyar TL'yi aştı.

Etkisi tartışılan tasarruf tedbirleri genelgelerinin de engel olamadığı hizmet binası kirası ödemelerinin yanı sıra kamunun taşıt alımları için ödediği para da çarpıcı boyutlara ulaştı. CHP Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Ocak 2018-Nisan 2024 döneminde hizmet binalarının kiraları ve taşıt kiralamaları için toplam 12 milyar 787 milyon 701 bin TL ödendiğinin altını çizerek, “Tasarruf genelgeleri olmasaydı ne kadar harcayacaklardı acaba?” diye sordu.

HARCAMALAR KATLANDI

Hemen her tasarruf genelgesinin ardından iktidarın harcamalarının katlandığını vurgulayan CHP'li Bakırlıoğlu, “Örneğin, 2021 yılında yayınlanan tasarruf tedbirleri genelgesinden sonra kiralama harcamaları neredeyse üç kat arttı. 2021 yılında 543 milyon 750 bin TL olan kamuda bina kiralama bedeli, tasarruf genelgesinden sonra 2022 yılında 916 milyon 180 bin TL’ye çıktı” diye konuştu.

Benzer bir tablonun araç kiralama bedelinde de açığa çıktığını anlatan Bakırlıoğlu, şunları söyledi:

“Madem bu genelgelere uymayacaksınız, neden çıkarıyorsunuz? 2021’de yayınlanan bu tedbirlere uyulsaydı 17 Mayıs 2024 tarihinde yürürlüğe giren tasarruf ve verimlilik paketine gerek bile kalmazdı. Allah'tan genelge yayınlamışlar da kiralamaya 12,5 milyar lira harcanmış. Bir de yayınlanmamış olsaydı bu millet ne yapardı? AKP dönemindeki özelleştirme ve satışlardan sonra kamu kurumları ancak kiralık binalarda hizmet verebilir hale getirildi.

RANT VE İSRAF CUMHURİYETİ

Yurttaşımızın vergilerinden, alın terinden kullanılan bu paralarda kamuya kaç bina yapılır, kaç araç alınırdı? Şimdi kamunun ödediği bu paralar, yandaşların cebinde buhar oldu. İktidar Cumhuriyetin kazanımlarını birer birer satıyor ama kendisi taş üstüne taş eklemiyor. Kamuya araç-bina kirala, yandaşı ihya et, yap-işlet-devret projeleriyle beşli çeteye rant yarat, ‘Emekliye zam’ dediğimizde de ‘Bütçede para yok’ de. Türkiye, AKP eliyle rant ve israf Cumhuriyeti haline getirilmiştir.”