Daha da sıcak olacak: Urfa 50 dereceyi gördü

Haber Merkezi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) verilerine göre, hava sıcaklıkları yurt genelinde mevsim normallerinin 5-10 derece üzerinde seyredecek. Çoğunluğu Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki 13 ilde hava sıcaklığı 40 derecenin üstüne çıkacak. Marmara bölgesinde sıcaklıkların 2-3 derece daha artması bekleniyor.

Hava sıcaklıkları Urfa ve Aydın’da 44, Adıyaman, Diyarbakır, Kahramanmaraş ve Batman’da 43, Kilis’te 42, Denizli, Gaziantep ve Siirt’te 41, Elazığ, Manisa ve Mardin’de 40 derece olacak. Meteoroloji, rüzgarın Marmara’nın güneybatı kesimleri ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yurttaşları uyardı. Urfa’da dün termometreler 50 dereceyi gösterdi. Yurttaşlar, çeşme başlarında serinledi.