Daha fazla hukuksuzluk yolda

CHP Parti Meclisi (PM), Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında genel merkezde toplandı. PM, Genel Başkan Özgür Özel tarafından alınan Olağanüstü Kurultay kararını onayladı. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı da oy birliğiyle onaylandı.

Toplantıda, 29 Mart Cumartesi günü İstanbul Maltepe’de gerçekleştirilecek miting de konuşuldu. Mitingin yalnızca CHP ve İmamoğlu’na yönelik hukuksuzluklara karşı öfkenin adresi olmayacağını belirten CHP'liler, “Adalet arayan herkes Maltepe’de olacak” dedi.

BÜYÜK HALK BULUŞMALARI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, “Turpun büyüğü heybede” sözlerinin, “Daha büyük hukuksuzluklar yolda” olarak değerlendirildiği toplantıda, “Toplumun adalete olan inancı yerle bir oldu. CHP’ye sürülmeye çalışılan leke, toplum vicdanında kabul görmedi” yorumları yapıldı. CHP’nin, 29 Mart Maltepe mitingi ile başlayacak ve Ekrem İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanı adaylığı kampanya süreci olarak devam edecek süreç de görüşüldü. Bu kapsamda yalnızca İstanbul'da değil, Türkiye’nin 81 ilinde büyük halk buluşmaları gerçekleştirileceği kaydedildi.

İMAMOĞLU’NA TAM DESTEK

CHP Parti Meclisi, 6 Nisan’da Olağanüstü Kurultay yapılması kararını da oy birliğiyle onayladı. Edinilen bilgiye göre, CHP lider Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanı adaylığı için de PM’den destek istedi. PM üyelerinin, İmamoğlu’nun adaylığına tam destek verdiği öğrenildi.

KAYYUM RİSKİ BERTARAF

CHP PM’de, 19 Mart itibarıyla toplumda açığa çıkan dayanışma duygusunun daha da yükseltilmesi gerektiği vurgulandı. Bazı Parti Meclisi üyeleri, olağanüstü kurultay kararı ile kayyum riskinin ortadan kalktığını anlattı. İmamoğlu tutuklandıktan sonra, başta Saraçhane eylemleri olmak üzere izlenen yolun doğru olduğu görüşünde birleşildi.

TBMM GRUBU'NDA OYLAMA

CHP lideri Özgür Özel ve milletvekili PM üyeleri, toplantının ardından TBMM’ye geçti. TBMM CHP Grubu’nda, Ekrem İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı, gizli oy ile oylandı. Mazeretli iki milletvekilinin katılamadığı oylamada İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı 132 oy ile resmileşti.

TBMM Grup Toplantısı’nın ardından kameraların karşısına geçen CHP Genel Başkanı Özel, şunları söyledi:

“Cumartesi günü Maltepe’de, İmamoğlu’na özgürlük ve tutuksuz yargılama talep edeceğimiz mitingi tertip ediyoruz. Herkesi, Maltepe’deki büyük mitinge davet ediyoruz. Ekrem İmamoğlu’nun adaylığı Türkiye’de sadece iktidarı değiştirmeyecek, bu güne kadar iktidarın zulmettiği herkese derin bir nefes aldıracak. Hukuksuz, haksız yargılamaların yerine adil yargılamaların önünü açacak. İmamoğlu, kim haksızlığa uğradıysa onun haksızlığının önüne adalet ve dirayetle geçecek.” Özel, RTÜK’ün televizyon kanallarına yönelik yaptırım kararlarını ise şöyle değerlendirdi: “Siyasi darbenin RTÜK ayağı da bu. Televizyonları cezalarla yıldırmak, susturmak… Millet tarafından püskürtülmüş darbe girişimine rağmen halen RTÜK binasından demokrasiye ateş ediyor. İmamoğlu, küçücük hücresinde demokrasi sarayında, Erdoğan sarayında yerin dibindeymiş gibi stres yaşıyor. Turpun büyüğünün heybede olduğunu söylemişti. O gün gizli tanık ifade vermiş. İtalyan mafya filmi gibi. Turp falan yok. Turp, Erdoğan'ın uydurduğu rezil palavralar…”

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AYDINLIK TÜRKİYE MESAJI

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde bulunan Ekrem İmamoğlu, CHP Cumhurbaşkanı Adayı ilan edilmesinin ardından ilk mesajını paylaştı. İmamoğlu, ilk mesajında "Bu yolculuğun sonunda demokrasi var, hukuk var, adalet var, refah var. Hepsinden önemlisi aydınlık bir Türkiye var" dedi.

İmamoğlu, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Bu sürece büyük bir özveriyle destek veren Genel Başkanım Sn. Özgür Özel’e, partimin yetkili organlarına, meclis grubumuza, ön seçime katılan parti neferlerimize ve 15.5 milyon vatandaşımıza şükranlarımı sunuyorum. Bundan böyle uzun, zorlu, engellerle dolu bir yolculukta olacağız. Bu yolculuğun sonunda demokrasi var, hukuk var, adalet var, refah var. Hepsinden önemlisi aydınlık bir Türkiye var."