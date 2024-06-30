Daha fazla vergi gelirse çiftçi ekimi bırakacak

HABER MERKEZİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın hazırlıklarını sürdürdüğü vergi paketiyle gündeme gelen yem ve gübrede KDV artışına üreticilerden tepki geldi.

Artvin Ziraat Odası Başkanı Köksal Portakal yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Türkiye’de çiftçiliğin sorunları çok büyük. Çiftçinin gün geçtikçe maliyetleri artarken maalesef gelirleri kısıtlanıyor. Çiftçi zaten borçla yaşıyor, geleceğini bir nevi ipotek altına almış durumda. Eğer siz yemde ve gübrede KDV’yi artırırsanız çiftçinin giderleri daha da artacaktır ve bu da piyasaya ve tüketiciye yansıyacaktır ama üretici üretebilirse. Şu anda en büyük sıkıntılardan birisi çiftçinin üretim yapıp yapmayacağı. Özellikle gübreye gelecek olan KDV artışı çiftçiyi olumsuz yönde etkileyecek ve birçok çiftçi ekimden vazgeçecek. Yeme gelen artış ise hayvan fiyatlarını etkileyecek, maliyeti yükseltecek ete ve süte yansıyacaktır.” Ziraat Mühendisi Fuat Salan ise şunları söyledi: “Gübre ve yemde yüzde 10 ve yüzde 20’lik bir artış öngörülüyor ama büyük bir tepki olduğu için şu anda bekletiyorlar. 500 lira olan yem 600 lira olacak. Zaten yük altında olan çiftçi iyice ezilecek, gübre atamayacak, ürün düşecek, yem alamayacak ve çiftçi daha perişan olacak.”