Daha göreve gelmeden ‘ticaret savaşı’nı başlattı

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ABD'de 5 Kasım'daki seçimden zaferle çıkan Donald Trump, "ticaret savaşları"na kaldığı yerden devam edeceğini açıkladı. Trump, kendine ait sosyal medya platformu Truth Social'dan yaptığı açıklamada, Meksika, Kanada ve Çin'e uygulayacağı tarifelere ilişkin paylaşımda bulundu. Binlerce insanın Meksika ve Kanada üzerinden geçerek daha önce hiç görülmemiş seviyelerde ülkeye "suç ve uyuşturucu" getirdiğini ileri süren Trump, "20 Ocak'ta ilk kararnamelerimden biri olarak, Meksika ve Kanada'dan ABD'ye gelen tüm ürünlere ve saçma açık sınırlara yüzde 25'lik bir tarife uygulamak için gerekli tüm belgeleri imzalayacağım" dedi.

Meksika ve Kanada'nın uzun süredir devam eden sorunu kolayca çözmek için mutlak hak ve güce sahip olduğunu belirten Trump, "Onlardan bu gücü kullanmalarını talep ediyoruz ve bunu yapana kadar çok büyük bir bedel ödemelerinin zamanı gelmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

ÇİN’E EK YÜZDE 10 VERGİ

Trump, Çin ile de özellikle fentanil olmak üzere ABD'ye gönderilen büyük miktardaki uyuşturucu hakkında birçok görüşme yaptığına işaret ederek, şunları kaydetti: "Çin temsilcileri bana, bunu yaparken yakalanan uyuşturucu satıcılarına en yüksek cezayı, yani ölüm cezasını uygulayacaklarını söylediler ama ne yazık ki bunu hiç yapmadılar ve uyuşturucular, çoğunlukla Meksika üzerinden, daha önce hiç görülmemiş seviyelerde ülkemize akıyor. Bunu durdurana kadar, Çin'e ABD'ye gelen tüm ürünlerinde, ek tarifelerin üzerine fazladan yüzde 10 ek gümrük vergisi uygulayacağız."