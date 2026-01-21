Daha iddianamesi bile hazırlanmadı

İlayda SORKU

İzmir Bornova’da Aralık 2024’te şüpheli şekilde yaşamını yitiren 25 yaşındaki Havin Aşkan davası bir yılı aşkın süredir sürüncemede. Gizlilik kararıyla yürütülen soruşturma kapsamında daha iddianame bile hazırlanmadı.

Aşkan’ın ailesi, Havin’in evli olduğu uzman çavuş İ.T.’nin ifadelerindeki çelişkilere dikkat çekerek “Bir yılı geçti, ilk duruşma yapılmadı” dedi. Kadın örgütleri ise bugün saat 13.00’da İzmir’deki Bayraklı Adliyesi önünde etkin soruşturma talebiyle eylem yapacaklarını duyurdu.

Evin fiziki koşullarının intihar iddiasıyla uyuşmadığını belirten Aşkan, “İ.T., salonda yatarken 1.70 boyundaki kardeşimin yatak odasının kapısına eşarplarını bağlayıp kendini astığını söylüyor. Eşarpları çözdüğünü söyleyip ‘gördüğümde ayakları yere değiyordu’ diyor. Öğleden sonraya kadar ne polis geliyor ne savcı. Salonla odanın arasında iki metre yoktur. Karşılıklı odalarda biri kendini boğacak, öbürü uzanıp hiçbir şey duymayacak. Böyle bir şeyin olması mümkün mü” şeklinde konuştu. Aşkan, ölümün ardından uzman çavuş İ.T.’nin hiçbir işlem yapılmadan uçağa binip şehirden ayrıldığını anlattı. İ.T.’nin şüpheli olarak ifade vermesinin ise ancak birkaç ay sonra gerçekleştiğini söyleyen Aşkan, “Biz suç duyurusunda bulunduktan birkaç ay sonra bu kişiyi savcılık tarafından getirdiler ve vücut muayenesini yaptılar. Herhangi bir yara falan olduysa da iki üç ayda zaten iyileşir. Olay günü ne telefonunu aldılar ne gözaltı yaptılar. Üzerinden haftalar geçmiş, o saatten sonra telefonundan bir şey bulunabilir mi” diye sordu.

Kardeşinin herhangi bir intihar eğilimi bulunmadığını belirten Aşkan, “Olaydan bir ay önce kardeşim bendeydi. Yaklaşık 15 gün kaldı. Gülerek geldi ve gitti yanımdan. Bu olay bir an önce aydınlatılsın ve etkin soruşturma yürütülsün” dedi.