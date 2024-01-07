Daha kaç kere ölmemiz lazım?

İstanbul’da çalışırken kaza geçiren motokurye Oğuzhan Gezer yaşamını yitirdi. Kurye Hakları Derneği Başkanı Mesut Çeki yetkililere “Kaç kere ölürsek biz tehlikeli meslekler arasına gireceğiz?” diye seslendi.

HABER MERKEZİ

İstanbul'da motokuryelerin hayatını kaybettiği kazalara her gün bir yenisi daha ekleniyor. Şişli'de taksideki yolcunun açtığı kapıya çarparak ağır yaralanan ve bir haftadır tedavi gören motokurye Oğuzhan Gezer yaşamını yitirdi.

İstanbul Şişli'de geçtiğimiz hafta meydana gelen olayda taksici İsa A., yolcusunu indirmek için sokak başında durdu.

Kadın yolcu taksiden inmek için sol arka kapıyı açtığı anda, motokurye Oğuzhan Gezer açılan kapıya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen Gezer karşı yönden gelen minibüsün tamponuna çarparak yaralandı. 1 hafta hastanede tedavi gören Oğuzhan Gezer, hayatını kaybetti. Olay nedeniyle gözaltına alınan taksici İsa A. hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı verildi.

BİZ YİNE ÖLÜYORUZ

Motokurye Gezer'in hayatını kaybetmesinin ardından arkadaşları ve Kurye Hakları Derneği Başkanı Mesut Çeki, İstanbul Adalet Sarayı önüne gelerek basın açıklaması yaptı. Dernek başkanı Mesut Çeki, "Biz yine ölüyoruz, sakat kalıyoruz ama hiç kimse ceza almıyor.

2023 yılında 68 arkadaşımızı kaybettik biz. 2022 yılında bu sayı 58'idi. 2021'de 30'du. Her yıl katlanarak ölüyoruz ve bu bizim tespit edebildiğimiz rakamlar. Hala çok tehlikeli meslekler statüsünde değiliz. Mesleki yeterlilik belgesi zorunlu değil. Buradan Türkiye Büyük Millet Meclisi ve bizimle ilgili çalışma yapan bakanlıklara soruyoruz. Bizi çok tehlikeli meslekler arasına almanız için kaç ölüm istiyorsunuz. Kaç kere ölürsek biz tehlikeli meslekler arasına gireceğiz. Kaç kere ölürsek bu alan denetlenecek ve güvenli bir yaşam gelecek" şeklinde konuştu.

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2023’te 68 motokurye öldü

Kurye Hakları Derneği’ne göre motokuryelerin yaşadığı zaman kısıtlaması, yeterli ekipman ve eğitimlerinin olmaması, İstanbul trafiğinde sürücülerin motosikletlere duyarlı olmaması gibi etkenler kazalara davetiye çıkarıyor. Derneğin Motokurye Ölümleri Raporu’nda, 2020’de Türkiye genelinde 30 motokurye hayatını kaybettiğine dikkat çekiyor. 2022 yılında bu sayı Türkiye genelinde 58 olurken 2023 yılında ise, 68’e yükseldi. Hayatını kaybeden kuryelerin 26’sı 19-27 yaş aralığındayken, 22’si, 28-50 yaş aralığında, 7’si ise, 16-18 yaş arasında bulunuyor. Raporda, motokuryelerin en çok Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül, Ekim, Kasım aylarında hayatını kaybettiği belirtiliyor. Ölen kuryelerin yüzde 58’inin, yani 34’ünün restoran kuryesi, yüzde 42’sinin, yani 24’ünün ise esnaf kurye olduğuna dikkat çekiliyor.