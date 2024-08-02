Daha ne kadar göz yumacaksınız!

Haber Merkezi

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) çocuk işçiliği meşrulaştırdığı Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) son günlerde üst üste yaşanan iş cinayetleri ile gündemdeki yerini korumayı sürdürüyor. Önceki gün Konya’daki Karapınar MESEM öğrencisi 16 yaşındaki Eren Dağ, yaşamını yitirdi. Dağ, son bir yıl içerisinde MESEM kapsamında çalıştırılırken yaşamını yitiren 11’inci çocuk oldu. Bakanlığın MESEM’lere yönelik denetimleri sınıfta kalmaya devam ederken bir yandan da öğrenciler yaz tatilinde çalıştırılıyor.

MESEM’ler her ne kadar iş kazaları ve iş cinayetleriyle gündemdeki yerini korusa da MEB, 8 Eylül 2023’te Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikle sınıf tekrarı geri getirilirken lise birinci sınıfta, sınıf tekrarı yapacak olan öğrenciler MESEM’lere yönlendirilmeye başlandı. 22 Temmuz’da İl Milli Eğitim Bakanlıklarına gönderilen yazıda, sınıfta kalan öğrencilerin MESEM’lere geçmesi durumunda sınıf tekrarı yapmayacağına dikkat çekilerek MESEM’ler cazip kılınmaya çalışıldı.