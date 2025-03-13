Daha ne mi olacaktı? İkramiye 4 kat, et 16 kat arttı

Ekonomi Servisi

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, partisinin 4 bin liraya yükselmesi için teklif verdiği emekli ikramiyesi için “Daha ne olacak?​” yorumunu yaptı. Erdoğan grup toplantısı çıkışında bir gazetecinin konuyla ilgili sorusu üzerine şunu dedi: “Sen beni dolduruşa mı getirmeye çalışıyorsun! 3 bin liradan 4 bin liraya çıktı, daha ne olacak!”

Tüm Emeklilerin Sendikası (Tüm Emekli Sen) Eskişehir Şubesi, emeklilere 4 bin TL'lik bayram ikramiyesini verilmesine ilişkin açıklama yaptı. Eskişehir Köprübaşı'ndan Hamamyolu'na kadar yürüyen emekliler, "Geçinemiyoruz" yazılı pankartı açtı ve AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yeniden 'çay-simit hesabı' yapmaya çağırdı.

(Fotoğraf: MA)

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’a da “Emekli bayram ikramiyesinin az olduğuna dair eleştirilere ne dersiniz?​” diye soruldu. Bakan “İyi bir oran” diye yanıt verdi. Işıkhan, ""Az olması sizin yorumunuz. Bayram ikramiyeleri hayırlı olsun" dedi.

Oysaki aynı teklifte Cumhurbaşkanının aylık ödeneğinin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanına yapılan ödemeler toplamının yüzde 5 fazlası olacak şekilde düzenlenmesi öngörülüyor. Kanun değişikliği sonrası 2025 yılı için Cumhurbaşkanı emekli aylığı yüzde 52,8 oranında artmış olacak.

‘Daha ne olacak?’ sorusunun cevabı bundan da ibaret değil. Bayram ikramiyesi 4 bin TL olunca 2018’e göre 4 kat artmış olacak. Aynı dönemde karkas dana etinin kilosunun ortalama fiyatı Ankara Ticaret Borsası’nın verilerine göre 26,2 TL’den 432 TL’ye yükseldi. Aradaki fark tam 16,4 kat oldu. Ekmeğin fiyatı ise İstanbul Fırıncılar Odası’nın rakamlarıyla 1,5 liradan 12,5 liraya yükseldi. Üstelik ekmeğin gramajı da 250’den 200’e düştü. Buna karşın artış 8,3 kat oldu.

Emekli ikramiyesi asgari ücret ve en düşük emekli aylığı karşısında da benzer bir şey yaşadı. 2018’de en düşük emekli aylığı 939 lira, asgari ücret 1608 liraydı. O dönemden bu yana En düşük emekli aylığı 13,3 kat, asgari ücret 13,7 kat arttı. Emekli ikramiyesi ikisinden biriyle aynı oranda artsaydı bugün 13 bin 300 TL veya 13 bin 700 TL olacaktı.