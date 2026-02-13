Daha önce 3 polisi öldürmüşlerdi: Yalova'da 3 IŞiD'li daha tutuklandı

Yalova'da IŞİD'e yönelik operasyonda gözaltına alınan ve örgüt içerisinde faaliyette bulundukları tespit edilen 3 zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstihbarat ve Terörle Mücadele (TEM) şube müdürlükleri ekipleri tarafından IŞİD içerisinde faaliyette bulundukları tespit edilen yabancı uyruklu 3 kişi gözaltına alındığı aktarıldı.

Özel harekat polisinin de destek verdiği operasyonda yakalanan 3 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Vali Ahmet Hamdi Usta, operasyonla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Aynı yöntemle farklı sonuçlar almak mümkün değil" ifadesine yer verdi.

Usta paylaşımında, "Yürüttüğümüz çalışmalar meyvelerini vermeye başladı. İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerimizce, IŞİD örgütü içerisinde faaliyette bulundukları tespit edilen yabancı uyruklu 3 şahıs, özel harekat destekli operasyonla yakalanarak adli makamlara sevk edilmiş, şahısların tamamı tutuklanmıştır. Başarılı çalışmaları dolayısıyla emniyet teşkilatımıza, sürece verdikleri destek ve işbirlikleri için Cumhuriyet Başsavcılığımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.