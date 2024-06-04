Daha sıcak hava kapıda

Küresel ısınmanın sonuçlarını her mevsim daha ağır biçimde yaşıyoruz. Serin geçen baharın ardından sıcaklık üç günde 30, bazı kentlerde ise 40 dereceyi aştı. Uzmanlar daha yüksek sıcaklıkların kapıda olduğunu söyledi. Kronik hasta ve yaşlıları uyardı.

Haber Merkezi

Geç gelen yaz ülkeyi kavuruyor. Serin ve yağışlı havanın etkisinden çıkılması sonrası sıcaklıklar aniden yükseldi. Hafta sonu 30 derecinin üzerine çıkan sıcaklıkların etkisini daha da artırması bekleniyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki yaptığı paylaşımda şunları söyledi: Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün hava tahmin raporuna göre, yurdumuz genelinde bugünden itibaren hava sıcaklıklarında artış beklenmekte. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 3 ila 8 derece üstünde seyretmesi, bazı illerimizde sıcaklıkların 40 derece ve üzerinde olması öngörülüyor.”

SICAKLAR KAVURACAK

Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi (ECMWF) sezonluk tahminlerini değerlendiren Prof. Dr. Barış Önol, “Sıcak günler bitti, çok daha sıcak günler kapıda" dedi. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Meteoroloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Barış Önol, Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi’nden (ECMWF) elde ettikleri tahminlerine göre, Türkiye’nin bu hafta sıcak hava dalgası içinde olduğunu söyledi. Sıcaklık tahminleri gösteren grafikleri de paylaşan Prof. Dr. Önol, şu uyarıda bulundu: “Grafikler tahmin için ürettiğimiz simülasyonlardan, günlük maksimum sıcaklıklar. Haziran ayının ilk haftası ve 40 dereceyi aşan sıcaklıklar. Sıcak günler bitti, çok daha sıcak günler kapıda. Kıpkırmızı gezegen.’’

Sıcaklığın en yüksek olduğu illerden Adana’da termometreler 43 dereceyi gösterdi, sıcaktan bunalanlar ağaç gölgelerinde serinlemek için parklara akın etti. Çukurova’da haziran ayının gelişiyle birlikte kavurucu sıcaklar etkisini göstermeye başladı. Termometreler bugün kent merkezinde 43 dereceyi gösterdi. Sıcaktan bunalan Adanalıların birçoğu çareyi kentteki parklara giderek ağaç gölgelerinde serinlemekte buldu. Bazıları parktaki çeşmelerde yüzünü ve başını yıkayarak sıcağın etkisinde kurtulmaya çalışırken, bazıları ise gölge alanlarda uyumayı tercih etti. Güneşten korunmaya çalışan güvercinler ise soluğu parklardaki süs havuzlarında aldı.

Aydın’da sıcak hava, kent merkezinin işlek cadde ve sokaklarında insan yoğunluğunu azalttı. Kentte hava sıcaklığı 41 dereceye kadar yükseldi. Bunaltıcı sıcaklık dolayısıyla açık alanlardaki vatandaşlar gölge yerlerde vakit geçirmeyi tercih etti. Bazı vatandaşlar ise güneşten şemsiyeyle korundu. Anan Menderes Bulvarı ve İstasyon Caddesi’nde insan yoğunluğunun azaldığı gözlendi. Kuşadası ve Didim ilçelerindeki sahillerde ise yoğunluk oluştu.

REKORU KAPTIRMADI

Geçtiğimiz sene 49,5 derece ile Türkiye’nin sıcaklık rekorunun kırıldığı Eskişehir Sarıcakaya’da hava sıcaklığı dün 49 derece olarak ölçüldü.

BUGÜN BEKLENEN SICAKLAR

Adana: 43

Aydın: 42

Manisa: 41

Denizli: 40

Antep: 40

Urfa: 40

Balıkesir: 39

Bursa: 38

İzmir: 35

İstanbul: 31