Daha toplanamadan dalından düşüyor

Ceviz üreticileri, bu yıl iklim krizi nedeniyle ürünlerinde verim ve kalite kaybı yaşadı. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Mehmet Sütyemez, aşırı sıcaklar ile birlikte cevizin dalında döküldüğünü anlattı.

Adana'da ceviz bahçelerinde incelemelerde bulunan Sütyemez, "Özellikle su sıkıntısının kuraklık probleminin olduğu yerlerde cevizlerde dökülmeler gördük. Aşırı sıcaklıklardan dolayı güneş yanıklarından kaynaklı kalite kayıpları meydana geldi. Tabii kalite kaybının meydana gelmesi ekonomik anlamda düşüşlere sebep olacaktır" dedi.

Aşırı sıcaklar nedeniyle ceviz kabuğunda incelme ve açılmaların olduğuna dikkat çeken Sütyemez, şöyle devam etti: "Yazın yaşanan bu aşırı sıcaklık bitkilerin normal sağlıklı gelişmesine engel olduğu gibi meyvelerin hem kalite hem de meyve işlerinin kalite bakımlarını düşüşlerine sebep olduğu çok önemli bir tespitim var. Meyve kabuklarının, cevizin birleşim noktalarının zayıfladığını gösteriyor. Bu kabuğun zayıflamasından dolayı kabuklarda açılma meydana geliyor. İçine su alıyor. İç kalitesinin kaybını görüyoruz."