Dairenin önündeki ayakkabıyı çalıp, yerine terlik bıraktı

Akif ÖZALP/SİİRT, (DHA)- SİİRT’te kimliği belirsiz kişi, girdiği apartmanda dairenin önünde bulunan ayakkabıyı çalarak yerine terlik bıraktı. Şüphelinin apartmana giriş ve çıkış anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün sata 17.00 sıralarında Kooperatif Mahallesi Abdurrezzak Ceylan Caddesi’ndeki bir apartmanda meydana geldi. Apartmana giren kapüşonlu hırsızlık şüphelisi, 3'üncü katta Samet Diriarın'a ait apartman dairesinin önüne geldi. Diriarın’a ait ayakkabıyı çalan şüpheli, yerine siyah poşette getirdiği terlikleri bıraktı. Şüphelinin apartmana giriş ve çıkış anları ise güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)

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