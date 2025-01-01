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Dairesine bakmak için geldiği inşaatın 1. katından düşen kadın yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde dairesine bakmak için geldiği inşaatın 1. katından düşen kadın hastaneye kaldırıldı.

Yurt
  • 01.01.2025 19:00
  • Giriş: 01.01.2025 19:00
  • Güncelleme: 01.01.2025 19:01
Kaynak: iHA
Dairesine bakmak için geldiği inşaatın 1. katından düşen kadın yaralandı
FOTOĞRAF: İHA

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde dairesine bakmak için geldiği inşaatın 1. katından düşen kadın hastaneye kaldırıldı.

Osman Yılmaz Mahallesi Kadıoğlu Caddesi'nde yapımı devam eden 6 katlı apartmanın birinci katındaki dairesine bakmaya gelen N.D. (69), dengesini kaybederek zemine düştü.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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