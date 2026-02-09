Dalaman'da sahilde erkek cesedi bulundu

Dalaman'da kıyıya vurmuş erkek cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Dalgakıran mevkisinde dolaşan bir kişi, sahilde hareketsiz yatan birini farketmesi üzerine durumu 112'ye bildirdi.

Olay yerine sevk edilen emniyet ve sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde hareketsiz kişinin ölü ve parçalanmış halde olduğunu belirledi.

Üzerinden kimlik çıkmayan erkek cesedi Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili çok yönlü şoruşturma başlatıldı.